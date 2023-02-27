В Воронеже снова пытаются продать здание, входящее в «Чижовские казармы»

Здание Офицерского клуба Романовской слободы сейчас находится в жутком состоянии. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В региональном департаменте имущественных и земельных отношений объявили о проведение новых торгов на «Здание Офицерского клуба Романовской слободы». В ведомстве в очередной раз пытаются продать сейчас уже полуразрушенный объект культурного наследия, располагающийся по адресу: улица Краснознаменная, 105. Ранее это сделать, равно как и сдать дом в аренду, не получалось. На этот раз здание оценивают в 1,46 миллионов рублей.

Будущему владельцу нужно будет за два года разработать проект по сохранению здания, привести его порядок в течение пяти лет и в дальнейшем поддерживать в нормальном состоянии. Заявки на торги принимают до 20 марта. А их итоги планируют подвести 24 марта.

Есть опасение, что здание может так и рухнуть, не дождавшись капремонта.

Справка «КП»

«Чижовские казармы» - комплекс зданий, имеющих историко-культурное значение, в кварталах между улицами Краснознаменная, Чапаева, Маршала Неделина и Казарменным переулком. В него входят около 30 домов и водонапорная башня.