Житель Воронежской области за одну ночь угнал две машины

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Утром 14 января сразу два жителя улицы Народной поселка Каменка Воронежской области обнаружили пропажу своих машин. У 49-летнего мужчины пропал УАЗ «Патриот», а у его 53-летнего соседа - ВАЗ-21213. Потерпевшие обратились в полицию с заявлением.

УАЗ, правда, вскоре нашелся. Его неподалеку от места парковки обнаружил сам хозяин. Машина стояла в кювете с раскуроченным замками двери и зажигания.

Полицейские осмотрели место происшествия, а специалист экспертно-криминалистической службы зафиксировал в салоне УАЗа следы биологического происхождения. Судебно-биологическая экспертиза помогла установить принадлежность следов и идентифицировать подозреваемого.

По подозрению в угоне вскоре задержали 40-летнего неоднократно ранее судимого жителя Острогожского района. Задержанный, он дал признательные показания полиции.

Мужчина рассказал, что находясь в поселке Каменка, захотел поехать домой в город Острогожск. Однако, не имея денег, придумал угнать машину.

- Путем механического повреждения дверного замка автомобиля УАЗ отверткой, он смог проникнуть внутрь, затем соединил провода и завел двигатель. Но во время движения, злоумышленник не справился с управлением, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего допустил съезд машины с дороги в кювет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Бросив внедорожник в кювете, злоумышленник пошел искать новую «кандидатуру» и обратил внимание на ВАЗ. Здесь он также вскрыл замок, завел двигатель и поехал домой. Однако до точки назначения он так и не добрался, поскольку во время пути в бензобаке закончилось топливо. Мужчина сообщил полицейским, что бросил машину на окраине Южного микрорайона города Воронежа и отправился дальше пешком. Однако, в указанном подозреваемым месте автомобиляоперативники не нашли. Машину продолжают искать, а на угонщика завели два уголовных дела. Сейчас подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.