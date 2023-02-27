Воронежцам покажут коллекцию советских значков

С 27 февраля в библиотеке имени Никитина в рамках проекта «В мире ваших увлечений» откроется выставка «Он хранит историю…». Это коллекция значков, а также другие экспонаты советского времени из собрания ученика 4 класса школы № 51 Андрея Самцова. Увлечение Андрея началось с альбома значков, который ему подарил брат. В нем было 184 экземпляра, а сейчас их уже тысячи.

На выставке представлены значки с названиями городов, союзных республик, организаций, видов спорта, с портретами Ленина, с социалистической символикой, изображением героев мультфильмов. Особое место в коллекции занимает значок об окончании педагогического института, который получила бабушка Андрея, которая была учителем математики. Также на выставке можно увидеть фотоаппарат «Зенит», открытки, модели машинок и другие предметы.

Выставку «Он хранит историю…» можно посмотреть с 27 февраля по 3 апреля в видеозале "Никитинки" (пл. Ленина, 2, к. 204), 12+