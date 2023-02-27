Воронежцам расскажут о пословицах и поговорках

28 февраля в библиотеке имени Никитина состоится презентация третьего издания книги «Пословицы и поговорки русского народа первой четверти XVIII века». Составил сборник воронежский краевед, историк флота, капитан 1-го ранга Валерий Расторгуев. Он является автором ряда книг, вышедших в серии «Страницы истории Отечества»: «Воронеж - родина первого Адмиралтейства России», «Воронеж - родина русского Военно-морского флота», «Геральдика Воронежской земли», «Судостроение на верфях Воронежского края в 1723-1741 гг.», «Судостроение на верфях Воронежского края в 1768-1800 гг.», а также исторического исследования «К вопросу о дате начала строительства Хоперской городовой крепости» и других.

В новом издании представлены пословицы и поговорки русского народа, обнаруженные составителем среди исторических документов в фондах архивов, отделов рукописей научных библиотек и музеев России. Отдельный раздел содержит любимые поговорки и пословицы Петра I и Митрофания Воронежского.

Встреча состоится 28 февраля в 15.00 в главном корпусе "Никитинки" (пл. Ленина, 2) - в лекционном зале четвертого этажа, 16+