В Воронеже за убийство грудной дочери мать могут отправить на принудительное лечение

Комната, где было совершено жуткое преступление. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 25-летней жительницы Воронежа. Ее предстоит отвечать по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

По данным следствия, 3 сентября 2022 года в Воронеже женщина ударила свою месячную дочку рукой по голове. Потом она заявила, что была недовольна громким плачем и беспокойным поведением малышки. Через два дня девочка умерла от полученных травм. В ходе судебно-медицинской экспертизы определили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Чтобы скрыть преступление, этот изверг в женском обличье отнес тело ребенка на могилу родственника, похороненного на одном из кладбищ города. А затем добровольно сообщила о совершенном преступлении в полицию.

- В ходе следствия допрошены свидетели, назначен и проведен комплекс необходимых судебных экспертиз, – рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев. – По заключению судебной психолого-психиатрической комиссии, женщина страдает хроническим психическим расстройством. По данным экспертов, в момент совершения преступления она не могла осознавать, что творит, и сейчас нуждается в направлении на принудительное лечение.