Коронавирус в Воронежской области на утро 27 февраля: 342 человека заболели, 1 умер

Коронавирус продолжает держать медработников в напряжении. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжает увеличиваться число суточных заболеваний коронавирусом. По данным федерального штаба по борьбе с этой заразой на утро понедельника, 27 февраля, заразились еще 342 жителя Воронежской области, 27 из них попали в больницы. Напомним, на начало дня 26 февраля заболевших было чуть меньше – 339, из них были госпитализированы 17 человек. Всего за время пандемии заразились коронавирусом уже 479 959 жителей Воронежской области.

За прошедшие сутки от ковидных осложнений умер еще один наш земляк. До этого несколько дней обходились без смертей. Жертв коронавируса в Воронежской области теперь 8 621.

Еще 211 человек закрыли ковидный больничный. На начало дня 26 февраля их было меньше – 201. Всего же за время пандемии справились с опасной заразой 466 972 жителя Воронежской области.