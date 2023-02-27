В Воронеже ликвидировали аварию на бесхозной канализации на улице Шишкова

Аварию устранили вечером того же дня Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В РВК-Воронеж сообщили о ликвидации аварии на канализационном коллекторе, из-за которой в праздник, 23 февраля, целый двор утонул в помоях. Напомним, о ЧП во дворе дома №100 по улице Шишкова в микрорайоне Дубрава нам сообщил читатель. Причем аналогичная авария здесь уже происходила несколькими неделями ранее. Тогда в канализационные стоки на морозе даже вмерзли припаркованные машины.

- Заявка о выходе стоков в микрорайоне Дубрава в районе дома №100 по Московскому проспекту поступила в кол-центр РВК-Воронеж 23 февраля, - рассказали в пресс-службе водоканала. - Установлено, что причиной стал засор канализационной сети, которая не находится на балансе водоканала.

Тем не менее бригада компании оперативно провела работы по заявке городского управления ЖКХ. Уже в тот же день в 18:30 специалисты устранили засор и полностью восстановили штатную работу канализационной линии.

В компании напомнили, что проводят работы по устранению засоров городской канализации по всем обращениям жителей, которые поступают в кол-центр предприятия - как на балансовых сетях, так и на бесхозных по заявке властей.