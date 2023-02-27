Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 февраля 2023 9:24

В Воронеже прохожий помог полицейским задержать грабителя магазина

Преступник забрал из кассы 14 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
Юному рецидивисту грозит до четырех лет лишения свободы.

Юному рецидивисту грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В поселке Краснолесный, формально относящимся к Железнодорожному району Воронежа, благодаря грамотным действия продавщицы и прохожего удалось задержать грабителя на месте преступления.

Грабеж произошел среди бела дня на улице Спортивной. В торговый павильон зашел мужчина и потребовал отдать ему деньги. Продавщица отказалась. Тогда он сам зашел за прилавок и взял из кассы 14 тысяч рублей.

Продавщица быстро сориентировалась, выбежала на улицу и закрыла дверь перед носом собравшегося бежать грабителя. Она позвала на помощь. Проходивший рядом мужчина оказался не робкого десятка. Он зашел внутрь магазина и удерживал преступника до прибытия полицейских.

Стражи порядка задержали грабителя и доставили его в отдел полиции. Там мужчина признал свою вину. Грабителем оказался 21-летний житель Липецкой области, не раз судимый за кражи. Деньги вернули в кассу.

Рецидивисту придется отвечать перед судом по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться в СИЗО.