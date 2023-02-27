В Воронеже прохожий помог полицейским задержать грабителя магазина

Юному рецидивисту грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В поселке Краснолесный, формально относящимся к Железнодорожному району Воронежа, благодаря грамотным действия продавщицы и прохожего удалось задержать грабителя на месте преступления.

Грабеж произошел среди бела дня на улице Спортивной. В торговый павильон зашел мужчина и потребовал отдать ему деньги. Продавщица отказалась. Тогда он сам зашел за прилавок и взял из кассы 14 тысяч рублей.

Продавщица быстро сориентировалась, выбежала на улицу и закрыла дверь перед носом собравшегося бежать грабителя. Она позвала на помощь. Проходивший рядом мужчина оказался не робкого десятка. Он зашел внутрь магазина и удерживал преступника до прибытия полицейских.

Стражи порядка задержали грабителя и доставили его в отдел полиции. Там мужчина признал свою вину. Грабителем оказался 21-летний житель Липецкой области, не раз судимый за кражи. Деньги вернули в кассу.

Рецидивисту придется отвечать перед судом по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться в СИЗО.