В райцентре под Воронежем столкнулись две «Лады»: пострадали мужчина и женщина

Машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 26 февраля, в 20.35 в Семилуках на улице Рязанцева у дома № 33 случилось ДТП, в котором пострадали два человека.

20-летний воронежец, руливший ВАЗ-21144, ехал по второстепенной дороге со стороны улицы 30 лет Октября в направлении ул. Ленина. На перекрестке с главной он не уступил автомобилю ВАЗ-21100. «Лады» врезались друг в друга.

Предполагаемый виновник аварии серьезных травм не получил. А вот 30-летний житель Семилук, руливший «ВАЗом-21100», и ехавшая с ним 36-летняя женщина легким испугом не отделались. Они попали в больницу.

После столкновения сильно покорежены капоты «Лад». Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 26 февраля также была авария с двумя пострадавшими на улице Героев Сибиряков. Там «Лексус» врезался в «Шевроле», во французской иномарке получили травмы 42-летний водитель и ехавшая с ним 19-летняя девушка.