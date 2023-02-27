Под Воронежем сгорела комната в нежилом доме: пострадал мужчина

С момента сообщения о пожаре до его тушения прошло 22 минуты. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 27 февраля, около 6.30 в Рамонском районе загорелся дом.

- О пожаре на улице Ленина поселка Бор в дежурную часть сообщили в 6.38. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Огонь потушили ровно в семь утра. Пламя повредило в нежилом доме 15х8м комнату 4х3м на площади 10 «квадратов», - сообщили в региональном ГУ МЧС.

В пресс-службе ведомства добавили:

- К сожалению, на пожаре пострадал человек. 61-летний мужчина без определенного места жительства отравился продуктами горения. Его отвезли в областную больницу № 1.