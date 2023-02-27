В Воронежской области к ноябрю сделают дорогу к новому заводу

Дорогу должны построить менее, чем за полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Павловском районе сделают дорогу к заводу «Танаис», открывшемуся два года назад. На предприятии производят семена, а также занимаются исследовательской и селекционной деятельностью.

Новая дорога будет представлять собой подъезд к заводу от трассы «Дон» длиной 923 метра с двумя полосами шириной три метра каждая. По ней можно будет двигаться со средней скоростью 40 км/ч. На дороге установят знаки, ограждение и электрические столбы. А также посадят деревья взамен вырубленных во время строительства.

Всеми этими работами займется фирма, победившая на аукционе. За это ей заплатят 79 миллионов 394,5 тысяч рублей. Заказчиком работ выступает администрация Павловска.

Дорогу начнут делать в середине апреля 2023 года. А сдать ее должны уже к 1 ноября.