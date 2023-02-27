Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 февраля 2023 7:23

В Воронеже водитель «Лексуса» протаранил «Шевроле» и отправил в больницу мужчину и девушку

ДТП случилось на улице Героев Сибиряков
Юрий КОЗЛОВ
Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 26 февраля, в 12.30 на улице Героев Сибиряков произошла авария, где пострадали два человека.

39-летний житель Воронежа, руливший «Лексусом», ехал со стороны улицы Матросова в направлении проспекта Патриотов. Он не смог соблюсти безопасную дистанцию и протаранил двигавшийся рядом «Шевроле-Круз». Сам предполагаемый виновник аварии в ДТП серьезно не пострадал. А вот 42-летний житель Новоусманского района, руливший «Шевроле», и ехавшая с ним 19-летняя девушка из Воронежа получили травмы и попали в больницу.

- Всего 26 февраля в Воронежской области случилось 80 ДТП, из них в Воронеже – 51, на дорогах в районах – 23, на федеральных трассах – 6. В трех авариях получили травмы пять человек. Автоинспекторы задержали 22 пьяных водителя и еще 10 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.