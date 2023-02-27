В Воронеже водитель «Лексуса» протаранил «Шевроле» и отправил в больницу мужчину и девушку

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 26 февраля, в 12.30 на улице Героев Сибиряков произошла авария, где пострадали два человека.

39-летний житель Воронежа, руливший «Лексусом», ехал со стороны улицы Матросова в направлении проспекта Патриотов. Он не смог соблюсти безопасную дистанцию и протаранил двигавшийся рядом «Шевроле-Круз». Сам предполагаемый виновник аварии в ДТП серьезно не пострадал. А вот 42-летний житель Новоусманского района, руливший «Шевроле», и ехавшая с ним 19-летняя девушка из Воронежа получили травмы и попали в больницу.

- Всего 26 февраля в Воронежской области случилось 80 ДТП, из них в Воронеже – 51, на дорогах в районах – 23, на федеральных трассах – 6. В трех авариях получили травмы пять человек. Автоинспекторы задержали 22 пьяных водителя и еще 10 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.