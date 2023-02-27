Воронежец взял серебро на первенстве России по тяжелой атлетике

Егор Поротиков. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежец Егор Поротиков, выступавший в весе 67 кг, стал вторым на первенстве России среди юношей и девушек 13-17 лет, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования проходила в городе Выборг Ленинградской области.

Егору в рывке покорился вес в 104 килограмма, в толчке он смог поднять 128 (по сумме двух упражнений 232 кг). Серебро он взял в острой борьбе с тяжелоатлетом из Санкт-Петербурга Яном Подосинниковым. Тот поднял в рывке 106 кг, на два больше, чем Егор. А вот в толчке подкачал – всего 122 кг (в сумме 228). Уверенную победу в этой весовой категории одержал Вячеслав Коптяков из Кемеровской области. В рывке он поднял 110 кг, в толчке – 130, набрав в сумме 240 кг.

Егор все же сумел вырвать серебро благодаря более успешному выступлению во втором упражнении - толчке. Фото: cspsk-vrn.ru

Егор Поротиков тренируется в спортивной школе олимпийского резерва № 38 под руководством Василия Дмитроченкова и Ольги Лукьяновой.