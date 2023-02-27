Воронежские легкоатлеты завоевали золото, серебро и бронзу на первенстве России

Юрий Ожгибесов (в центре) и его тренер Геннадий Козловцев (крайний слева) на церемонии награждения. Фото: cspsk-vrn.ru

Отлично выступили воронежские легкоатлеты на проходившем в Ульяновске первенстве России среди юниоров до 23 лет.

Юрий Ожгибесов победил в прыжках в длину с результатом 7,70 м. Алина Бозюкова взяла серебро в беге на 60 метров с барьерами. Она уступила только чемпионке России 2022 года Ирине Болдыревой и показала результат 8.26 - это десятая доля секунды до норматива мастера спорта международного класса. А Эмилия Тангара стала бронзовым призером в беге на 400 м с результатом 54,08 сек. Немного не дотянула до медали Екатерина Маслова. Она стала четвертой на дистанции 200 м с результатом 24.24 сек.

- Результаты спортсменов для зимы высокие, это их личные рекорды, —подвел итоги первенства главный тренер сборной Воронежской области по легкой атлетике Андрей Бабкин. — Впереди у Бозюковой и Ожгибесова — чемпионат России в начале марта, где они поборются за медали. Тангара закончила зимний сезон и будет готовиться к новым соревнованиям на своей основной дистанции - 400 метров с барьерами.