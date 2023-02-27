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НовостиОбщество27 февраля 2023 5:38

Воронежцам упростили правила установки мангалов и сжигания листвы

Изменения в закон вступят в силу с 1 марта
Олег КУЗНЕЦОВ
С 1 марта требования МЧС перестанут быть такими жесткими.

С 1 марта требования МЧС перестанут быть такими жесткими.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 марта 2023 года воронежским дачникам сильно облегчат уборку территорию и возможность удобно и без нарушения закона отдыхать.

Ранее в МЧС ввели строгий запрет на разведение костров. Листву можно было сжигать не ближе, чем в 25 метрах от жилого дома. Причем нельзя было это делать даже в бочках. Также запрещали пользоваться переносными мангалами. Нарушителям грозили штрафы.

Теперь сухую траву и ветки можно будет сжигать в металлической емкости на расстоянии не менее 7,5 метров до зданий, а также в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса. А от мангала до любых построек после вступления в силу новых правил должно быть не менее 5 метров. Такие требования закона вполне выполнимы даже для владельцев стандартных «шести соток».