В воронежском парке «Дельфин» началось строительство бассейна

Фото с телеграм-канала губернатора Фото: Предоставлено "КП"

В воронежском парке «Дельфин» начали строительство бассейна. Он будет расположен на береговой линии водохранилища. Информация об этом появилась в соцсетях. Строители опубликовали фото.

Ранее стало известно, что бассейн будет располагаться прямо в водохранилище. Однако вода будет проходить дополнительную очистку и только после нее поступать в бассейн. Концессионер сообщил также о начале подготовки к его созданию – пока займутся монтажом свай.