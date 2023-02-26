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НовостиОбщество26 февраля 2023 15:24

В воронежском парке «Дельфин» началось строительство бассейна

Рабочие монтируют сваи
Евгения ФРОЛОВА
Фото с телеграм-канала губернатора

Фото с телеграм-канала губернатора

Фото: Предоставлено "КП"

В воронежском парке «Дельфин» начали строительство бассейна. Он будет расположен на береговой линии водохранилища. Информация об этом появилась в соцсетях. Строители опубликовали фото.

Ранее стало известно, что бассейн будет располагаться прямо в водохранилище. Однако вода будет проходить дополнительную очистку и только после нее поступать в бассейн. Концессионер сообщил также о начале подготовки к его созданию – пока займутся монтажом свай.