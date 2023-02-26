В Воронежской области повара-блинопеки получают около 35 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

С 20 по 26 февраля в России празднуют Масленицу. Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах нашей страны блинопекам предлагают наиболее высокую заработную плату.

Так, в 2022 году в России было открыто около 5 тысяч вакансий для специалистов по жарке блинов. Чаще всего такие работники требовались в Москве (17%), Московской области (7%), Ленинградской области (6%) и Краснодарского края (5%). Что касается зарплаты, то в среднем в месяц блинопекам предлагали 42,9 тысячи рублей.

Самыми щедрыми оказались работодатели Москвв – в среднем предлагали 58,8 тысяч рублей. На втором месте оказалась Тверская область (50,4 тысяч рублей), на третьем - Вологодская о (49,5 тысяч рублей).

А в Воронежской области специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 34,5 тысяч рублей в месяц.