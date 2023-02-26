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НовостиОбщество26 февраля 2023 13:24

Под Воронежем ищут 60-летнюю пенсионерку, нуждающуюся в медпомощи

О женщине ничего не известно с 19 февраля
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области объявили поиски пропавшей 60-летней Галины Масловой. О женщине нет информации с 19 февраля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 26 февраля.

Женщина проживает в селе Устье Хохольского района. Известны ее приметы: рост 158 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и глаза голубые. Во что была одета в день исчезновения – неизвестно.

Если вы располагаете какими-либо сведениями о пропавшей, позвоните по номеру телефона: 8 800 700 54 52 (волонтеры) или 112.