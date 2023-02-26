В Воронежской области пенсионерка перевела мошенникам более 1 млн 800 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Борисоглебске 63-летняя женщина попалась на уловку аферистов, которые под видом брокерской конторы выманили у нее 1,8 млн рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 26 февраля.

В декабре прошлого года местная жительница увидела рекламу в интернете об инвестициях. На сайте она оставила свои данные и мобильный телефон. Спустя несколько часов ей через мессенджер позвонил якобы представитель компании. Тот предложил помощь в инвестировании.

А далее с потерпевшей связался уже якобы аналитик холдинга, который рассказал, что необходим стартовый капитал. Женщина вносила деньги на счет более двух месяцев. Однако вывести средства ей не удалось, а «помощники» перестали отвечать на звонки. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил свыше 1,8 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.