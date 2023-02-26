В центре Воронежа во время драки проломили голову 19-летнему парню

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию сообщили из больницы о том, что в приемное отделение доставлен 19-летний воронежец. Парню во время ночной драки проломили голову. Врачи констатировали ушиб головного мозга и перелом лобной кости. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 26 февраля.

Полицейские установили, что парень с друзьями отдыхал в развлекательном заведении на улице Плехановской. Утром, выйдя из здания, они встретили компанию молодых людей, с которыми у них произошла ссора. В ходе конфликта один из участников нанес потерпевшему множественные удары ногами по голове. Парня увезли в больницу.

По записям с камер видеонаблюдения установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее судимый за открытое хищение имущества 26-летний воронежец. Его задержали в Ленинском районе и доставили в отдел полиции. Тот признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.