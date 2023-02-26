Ход строительства воронежского стадиона «Факел» показали с высоты

Фото правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже продолжается строительство стадиона «Факел», которое ведется на улице Писателя Маршака. Свидетельством этому послужили снимки работ, которые опубликовали в паблике «Новостройки Воронежа».

На кадрах видно, что рабочим не помеха снег и морозы. Специалисты роют котлован и возводят трибун. Кстати, одна из них уже видна.

Напомним, в конце января губернатор Александр Гусев на совещании поручил увеличить число строителей на стадионе, поскольку его возведение ведется медленно, а также приступить к работам на будущей северной трибуне.

Работы на «Факеле» долгое время были заморожены из-за принятого решения об увеличении вместимости стадиона с 8 до 10 тысяч человек. Требовалось изменить проект. Каким будет стадион, можно посмотреть здесь.