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НовостиОбщество26 февраля 2023 9:42

Ход строительства воронежского стадиона «Факел» показали с высоты

Ведутся активные работы
Евгения ФРОЛОВА
Фото правительство Воронежской области

Фото правительство Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже продолжается строительство стадиона «Факел», которое ведется на улице Писателя Маршака. Свидетельством этому послужили снимки работ, которые опубликовали в паблике «Новостройки Воронежа».

На кадрах видно, что рабочим не помеха снег и морозы. Специалисты роют котлован и возводят трибун. Кстати, одна из них уже видна.

Напомним, в конце января губернатор Александр Гусев на совещании поручил увеличить число строителей на стадионе, поскольку его возведение ведется медленно, а также приступить к работам на будущей северной трибуне.

Работы на «Факеле» долгое время были заморожены из-за принятого решения об увеличении вместимости стадиона с 8 до 10 тысяч человек. Требовалось изменить проект. Каким будет стадион, можно посмотреть здесь.