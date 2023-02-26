Коронавирусом в Воронежской области за сутки заболели еще 339 человек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За минувшие 24 часа в Воронежской области коронавирус определился с помощью тестов еще у 339 пациентов. Свежими данными в воскресенье, 26 февраля, поделился федеральный оперштаб по борьбе с ковидом.

При этом в «красную» зону положили 17 человек. Между тем, за сутки выписали из стационаров и амбулаторного лечения 201 пациента. К счастью, обошлось без летальных исходов.

За время пандемии с весны 2020 года в Воронежской области выявлено 479 617 случаев ковида. В 466 761-м пациенты победили болезнь. Всего скончалось от недуга 8 620 воронежцев.