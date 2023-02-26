Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 февраля 2023 8:13

Сноубордист из Воронежа погиб в горах Кабардино-Балкарии

Проводится доследственная проверка
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

На горе Чегет в результате схода лавины погиб сноубордист из Воронежа. Мужчина нарушил требования к спуску. В данный момент правоохранители проводят проверку. Об этом рассказали в СКР по Кабардино- Балкарской Республике 25 февраля.

По материалам проверки известно, что погибший - житель Воронежа 1980 года рождения. Мужчина вместе с шестью участниками группы, нарушив требования к спуску строго по обозначенным трассам, выехали за их пределы и направились в сторону скал. Проигнорировав предупреждение спасателей, они начали спуск, чем спровоцировали сход лавины. Снежная волна в итоге настигла одного из участников группы.

- В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего, - пояснили в СК респбулики.