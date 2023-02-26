Сноубордист из Воронежа погиб в горах Кабардино-Балкарии

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

На горе Чегет в результате схода лавины погиб сноубордист из Воронежа. Мужчина нарушил требования к спуску. В данный момент правоохранители проводят проверку. Об этом рассказали в СКР по Кабардино- Балкарской Республике 25 февраля.

По материалам проверки известно, что погибший - житель Воронежа 1980 года рождения. Мужчина вместе с шестью участниками группы, нарушив требования к спуску строго по обозначенным трассам, выехали за их пределы и направились в сторону скал. Проигнорировав предупреждение спасателей, они начали спуск, чем спровоцировали сход лавины. Снежная волна в итоге настигла одного из участников группы.

- В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего, - пояснили в СК респбулики.