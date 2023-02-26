В аварии на воронежской трассе пострадала 72-летняя пассажирка

Фото - ГУ МВД по региону

ДТП произошло 25 февраля в 11.50 в Каширском районе на 39 км автодороги «Воронеж-Нововоронеж». Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 41–летний местный житель на «Фольксваген-Поло» не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.

В результате аварии пострадала пассажирка - 72-летняя жительница Нововоронежа. Женщина получила телесные повреждения и была доставлена по скорой в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.