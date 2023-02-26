Последний понедельник зимы встретит воронежцев дождями

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В последний понедельник зимы, 27 февраля, жителей Воронежской области ожидают мокрый снег и дожди. Своим прогнозом на начало рабочей недели поделились в региональном гидрометцентре.

В Воронеже в понедельник будет облачно с прояснениями. Временами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью будет дуть западный, днем - северо-западный. Усилится от 6 до 11 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

В районах области ночью прогнозируют от 1 до 6 градусов мороза, днем - от - 3 до +2.