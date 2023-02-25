В Воронежской области полицейские не дали автоледи замерзнуть до смерти

«Киа» застряла в снегу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

22 февраля около 15 часов на 30 километре дороги Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон экипаж ДПС увидел «Рено Логан», угодивший в кювет. Старший лейтенант Сергей Лемешко и лейтенант Сергей Бурцев вышли из служебного автомобиля, подошли к иномарке и расспросили женщину, стоявшую рядом с ней.

37-летняя местная жительница рассказала, что потеряла контроль над машиной и съехала в кювет. Выбраться оттуда она не могла и уже сильно замерзла.

Инспекторы ГИБДД посадили автоледи в патрульный автомобиль, чтобы она согрелась. И остановили УАЗ, водитель которого помог вытянуть «Рено» на дорогу. Женщина тепло поблагодарила автоинспекторов и поехала дальше.