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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 16:32

В Воронежской области полицейские не дали автоледи замерзнуть до смерти

Ее машина улетела в кювет
Юрий КОЗЛОВ
«Киа» застряла в снегу.

«Киа» застряла в снегу.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

22 февраля около 15 часов на 30 километре дороги Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон экипаж ДПС увидел «Рено Логан», угодивший в кювет. Старший лейтенант Сергей Лемешко и лейтенант Сергей Бурцев вышли из служебного автомобиля, подошли к иномарке и расспросили женщину, стоявшую рядом с ней.

37-летняя местная жительница рассказала, что потеряла контроль над машиной и съехала в кювет. Выбраться оттуда она не могла и уже сильно замерзла.

Инспекторы ГИБДД посадили автоледи в патрульный автомобиль, чтобы она согрелась. И остановили УАЗ, водитель которого помог вытянуть «Рено» на дорогу. Женщина тепло поблагодарила автоинспекторов и поехала дальше.

Иномарку вытащили на дорогу с помощью «УАЗа».

Иномарку вытащили на дорогу с помощью «УАЗа».

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.