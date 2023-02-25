В Воронеже добавили срок экс-главе региональной «Почты России»

Мытарства Юрия Бесхмельницына все никак не кончаются. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию прокуратуры по делу экс-главы региональной «Почты России» Юрия Бесхмельницына.

Ранее 31 октября 2022 года в Ленинском районном суде Бесхмельницына признали виновным в растрате в особо крупном размере. Но срок дали условный – четыре года со штрафом в 500 тысяч рублей. Также его на три года лишили права занимать какие-либо должности в «Почте России».

Однако в прокуратуре посчитали, что условный срок должен быть заменен на реальный и немного увеличиться. В облсуде признали правоту сотрудников надзорного ведомства. В итоге Бесхмельницына приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Однако, учитывая, что он уже отбыл срок в местах не столь отдаленных с 28 февраля 2019-го по 26 апреля 2021 года, реально ему осталось отсидеть примерно два года четыре месяца.

Напомним, судебный процесс по делу экс-главы региональной «Почты России» тянется уже очень долго. Бывший начальник отвечал по статьям УК о мошенничестве и крупной растрате, а также злоупотреблении полномочиями. Прегрешения экс-директора заключались в том, что при заключении контрактов на уборку помещений почты переплатили 22,4 млн. рублей из кармана государства. Сумма поменьше, но тоже немалая (1,3 млн. рублей), по данным следствия, ушла на ремонт площадки почтовой автобазы. Тоже неправомерно завышенная.

Кроме того, по версии следствия, Юрий Бесхмельницын заправлял личную машину на карты компании. За 9,7 тыс. литров дизельного топлива и 70 литрах бензина госкомпания раскошелилась на 302 тысячи рублей.

Сам экс-начальник признал свою вину только в том, что на аренду квартиры на улице Студенческой, в которой фактически не жил, ушло 630 тысяч казенных денег. Этот ущерб бюджету он возместил. Бывший директор утверждал, что цены при заключении договора с фирмами, занимавшимися уборкой помещений и ремонтом площадки автобазы, оценивали неправомерно, так как до кризиса им платили в среднем больше, чем после. Его слова якобы можно было подтвердить документами, но все они, как утверждал Бесхмельницын, таинственным образом исчезли. Что касается топлива для машины, то он утверждает, что по выходным занимался делами почты, а служебный транспорт дергать по этому поводу не хотел.

Вот только оправданиям экс-директора воронежской «Почты России» в суде так и не поверили. Сперва, правда, ему дали условный срок, но потом заменили его на реальный.