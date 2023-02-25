В Воронежской области молодой мужчина заложил квартиру и отдал мошенникам три миллиона рублей

Аферисты взяли большой куш, а поверивший им мужчина - жуткую головную боль от собственной доверчивости. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полицейские разыскивают преступников, получивших крупный куш. В начале февраля они начали «разводить» на деньги 27-летнего мужчину. Аферисты позвонили, представились сотрудниками Центробанка и заявили, что некие мошенники получили доступ к его счетам и оформили на него два кредита в двух банках.

Потом мужчине позвонили другие аферисты. Они представились полицейскими из отдела по борьбе с преступлениями в сфере кредитования. Они убедили собеседника отправиться в банк и оформить на себя кредит, чтобы это не успели сделать мошенники.

Мужчина взял в кредит 1,5 миллиона рублей и перевел их аферистам на «безопасный» счет. Те убедили, что надо «спасти» деньги в другом банке, который работает в основном через Интернет. Окончательно замороченный человек оформил в залог квартиру и перевел аферистам еще 1,5 миллиона рублей. Все это происходило со 2 по 20 февраля. А 25 февраля мужчина решил уточнить в банках, погашены ли его кредиты. Там ему посоветовали обращаться в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей). Всего 24 февраля в Воронежской области было семь сообщений о фактах мошеннических действий и три заявления о кражах денег с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный поверившим мошенникам людям, составил около четырех миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз напоминают: сотрудники Центробанка и их коллеги никогда не звонят гражданам с тем, чтобы те каким-то образом предотвращали преступления. А если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону единой диспетчерской службы 112. Так вы увеличиваете шансы найти аферистов по «горячим следам».