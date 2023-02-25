В Воронеже на пожаре в двухэтажном доме пострадала хозяйка

Пожарные потушили огонь за считанные минуты и успели спасти пожилую женщину. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 25 февраля, около четырех часов вечера в Ленинском районе на улице Клубной загорелся двухэтажный жилой дом. На место пожара приехали четыре сотрудника МЧС на одной машине. Они потушили огонь в 16.09.

Пламя успело повредить в доме площадью 5х12м мебель в комнате 3х3м. Во время пожара пострадала 77-летняя хозяйка. Ее на скорой отвезли в областную больницу.

Напомним, вечером 24 февраля в Острогожском районе в селе Петропавловка на улице Свободы сгорел дом, его 60-летний хозяин погиб во время пожара.