В Воронежской области прохожие отбили сову от стаи ворон

Сову чудом не заклевали до смерти. Фото: "Сердце леса" ВКонтакте.

В Калачеевском районе Воронежской области случилось необычное ЧП. Прохожие увидели, что на сову напала стая ворон. Они отбили птицу у озверевших «Каркуш». Неравнодушные люди привезли ее в Воронеж, к волонтерам организации «Сердце леса».

Болотную сову (птица оказалась самцом) обследовали. Кроме ушибов и легкой травмы голов, у нее обнаружили перелом плечевой кости.

Надо отметить, что вороны с совами живут как кошки с собаками. И если бы не вмешательство людей, то последствия могли быть более суровыми. Просто заклевали бы сову до смерти.

Напомним, в конце января в районе села Чертовицы Рамонского района в дачную трубу влетела сова – серая неясыть. Птица пробыла там две недели и погибла от голода.