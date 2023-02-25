В Воронеже появятся новые зеленые зоны на 33 гектарах

В зеленые зоны включат 25 участков площадью около 33 гектаров. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На заседании городского Координационного совета по проблемам сохранения и развития зеленого фонда приняли решение о включении в список территорий, требующих защиты, еще 25 земельных участков. Расположены они на площади около 33 гектаров. Все они теперь обрели статус зеленых зон.

Зелеными зонами стали:

в Железнодорожном районе территория с детской площадкой на перекрестке улиц Рокоссовского и Суворова площадью 1300 кв. м., а также два участка по адресу: ул. Белорусская, 111 общей площадью 199 979 кв. м;

В Коминтерновском районе четыре участка по адресам: ул. Московский проспект, 185, Урицкого, 92, Варейкиса, 72 и Волжская, 15а;

в Левобережном районе озелененная территория по адресу: ул. Спортивная набережная, 23Б и еще шесть участков;

а также четыре участка в Советском районе и еще два - в Центральном.

– С конца 2022 года полномочия по внесению изменений в перечень зеленых зон общего пользования передали от управления главного архитектора управлению экологии. На внесение изменений в их перечень, с учетом оперативной подготовки материала, требуется сейчас около 3,5 месяцев, – рассказала Галина Воробьева, руководитель городского управления экологии.

Кроме того, на заседании решили исключить из состава площади Университетский сквер площадью 1100 кв. м. Это сделали по инициативе студентов и преподавателей ВГУ. В сквере планируют построить часовню.