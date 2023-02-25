В Воронеже в Центральном парке подросток попал в больницу после неудачного катания на горке

Мальчика на скорой увезли в больницу. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В Центральном парке в пятницу, 24 февраля, плохо закончилось катание с одной из крутых горок. В паблике «Мой и твой Воронеж» ВКонтакте выложили пост, в котором сообщили, что 14-летний мальчик, несшийся с горы, ударился о ветку.

Очевидцы сообщают, что подросток почувствовал себя так плохо, что даже не смог встать. Более того, он начал задыхаться. Мальчика увезли на скорой.

Надо сказать, в Центральном парке висят предупреждающие об опасности такого катания специальные знаки, но на них мало кто обращает внимание. Возможно, стоит оградить необорудованные для таких забав склоны, чтобы даже теоретически с них нельзя было съехать.

В региональном департаменте пообещали уточнить, каково состояние здоровья подростка, после выходных.