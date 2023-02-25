В Воронеже вернулись к проектированию парка на Петровском острове

Петровский остров в перспективе все же сильно преобразится. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже вернулись к идее проектирования парка на Петровском острове, располагающегося напротив Адмиралтейской площади. Подрядчики, желающие подготовить соответствующие чертежи и документацию, могут подать заявки на торги до 16 марта. Начальная цена работ – 45,4 миллиона рублей. Итоги аукциона подведут 23 марта. Проект подрядчик должен будет подготовить в течение 250 календарных дней с даты заключения контракта.

Ранее на Петровском острове планировали сделать входную группу в виде двух деревянных крепостных башен, музеи «Цейхгауз» и народного ремесла, мастерские, трактирный дом с летней террасой, детские и игровые площадки, кафе, пристань. И даже памятник Петру I. В конце 2020 года проект отложили на неопределенный срок. Теперь же, после спада эпидемии коронавируса, к нему решили вернуться.

У Петровского острова богатая история. В конце XVII века там построили первое российское адмиралтейство, а недалеко была верфь. Затем из-за обмеления реки Воронеж ее перенесли в Таврово. Участок перешел к частному владельцу, а в здании адмиралтейства организовали шерстомойню. В 1834 году остров власти выкупили его у частника. Здание стало собственностью города. В 1874 году в помещении цейхгауза адмиралтейства открылся Петровский яхт-клуб. В 1918 году его закрыли. Начиналась гражданская война, и людям было не до морских прогулок. Двухэтажное здание цейхгауза было разрушено в 1942 году во время боев с немецко-фашистскими захватчиками. А в 1972-м Петровский остров после образования водохранилища исчез под водой. Его снова намыли на месте прежнего, но он стал значительно меньше. Территория, где раньше стояло адмиралтейство, по-прежнему скрыта под водой.