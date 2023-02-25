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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 12:55

В Воронеже эвакуировали посетителей ТРК «Арена»

Тревога оказалась ложной
Юрий КОЗЛОВ
На этот раз выезд пожарных был по ложной тревоге.

На этот раз выезд пожарных был по ложной тревоге.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 25 февраля, неприятные эмоции пришлось испытать посетителям ТРК «Арена». Вместо шопинга и развлечений им пришлось выходить на улицу на сильный ветер. В начале третьего дня сработала пожарная сигнализация. Людей пришлось выводить.

Сотрудники МЧС (звонок в дежурную часть поступил в 14.22) быстро прибыли к торгово-развлекательному центру, обследовали помещения, но никакого источника огня или дыма не обнаружили. Из чего сделали вывод о ложном срабатывании сигнализации.

Напомним, утром 25 февраля случились пожары в жилых домах Железнодорожного и Коминтерновского районов. С первого пришлось эвакуировать 17 жильцов, со второго – четырех.