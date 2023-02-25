В Воронеже коммунальщики устранили аварию, из-за которой лишились воды жители Центрального района

Воду в дома Центрального района Воронежа вернули в 14.30. Фото: из архива «КП»

Читатели «КП-Воронеж» сообщили о большой коммунальной аварии в Центральном районе. Из-за повреждения водопровода на улице Коммунаров лишились воды жители улиц Героев Революции, Сакко и Ванцетти, Достоевского и на Набережной Массалитинова (до Северного моста). Случилась авария около 11 часов в субботу, 25 февраля.

В «РВК-Воронеж» об аварии сообщили в 10.55. Вскоре работники этого коммунального предприятия выяснили, что поврежден водопровод диаметром 150 миллиметров в районе дома № 38 на улице Коммунаров.

- Участок, где произошла авария, отремонтировали. В 14.30 водоснабжение домов полностью восстановили, - сообщили в «РВК-Воронеж».