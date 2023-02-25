В Воронежской области вор-рецидивист зарезал и сжег мужчину вместе с его домом

В сгоревшем доме обнаружили тело убитого мужчины. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Оперативники раскрыли причину смерти на пожаре хозяина дома в поселке Гнилое Острогожского района. Напомним, ЧП случилось в ночь на 17 февраля. В доме на улице Тенистой села Гнилое в результате пожара сгорел чердак и крыша, огонь сильно повредил веранду, кухню и одну из комнат. На пепелище обнаружили труп 42-летнего мужчины. Оказалось, что это хозяин дома.

Во время совместного разбирательства в этом ЧП сотрудники Следственного комитета и полицейские напали на след преступника. Они выяснили, что в ночь на 17 февраля в гости к 42-летнему мужчине пришел 50-летний односельчанин, не раз судимый за кражи. После распития спиртного собутыльники поссорились. Гость набросился на хозяина с ножом, нанес ему множество ран, в том числе и в сердце. Потом, чтобы скрыть следы преступления, разлил самогон и поджег спичками мебель. Убедившись, что огонь разгорелся, он убежал.

Вид дома с улицы после пожара. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Рецидивист после задержания признал свою вину и закрепил свои показания в ходе следственного эксперимента. В ближайшее время его официально арестуют. Наши сотрудники изъяли в сгоревшем доме предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашивают свидетелей, – рассказал и.о. руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Анатолий Скопенков.