В Воронеже с пожара в многоэтажке Железнодорожного района эвакуировали 17 человек

Сотрудники МЧС справились с пожаром на улице Артамонова через 25 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Два пожара случилось утром в субботу, 25 февраля, в Воронеже.

В Железнодорожном районе в доме № 15 по улице Артамонова около 10 часов утра загорелся счетчик в электрощитовой на площади 1,5 квадратных метров. Повалил сильный дым. Приехавшим на место ЧП на пяти пожарных машинах 22 сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 17 человек, при этом пяти из них, если бы не подоспела помощь, грозили самые тяжелые последствия для здоровья. Пострадавших в итоге не было. Пожар потушили в 10.23.

А в 10.36 в Коминтерновском районе загорелся счетчик в электрощитовой дома № 12 на Бульваре Победы на площади 1 квадратный метр. С этого пожара четыре сотрудника МЧС, приехавших на одной машине, эвакуировали четыре человека. Никто из них пострадал.

В обоих домах как следует проветрили задымленные помещения. В причинах пожаров еще предстоит разобраться.

Напомним, ранним утром 25 февраля в селе Петропавловска Острогожского района на улице Свободы сгорел жилой дом. На пепелище нашли тело его 60-летнего хозяина.