Участники СВО из Воронежской области записали на видео обращение к своим землякам

- Победа будет за нами! – уверены бойцы из Терновского района. Фото: кадр с видео

Участники СВО из Терновского района записали на видео. На нем они поблагодарили своих земляков за пересланную им амуницию. Видео разместил в своем телеграм-канале глава района Павел Чибисов.

- Огромное спасибо неравнодушным жителям Терновского района за предоставленную амуницию. Все дошло в целости и сохранности. Поставленные задачи будут выполнены, победа будет за нами! - сказал один из бойцов на видео.

Напомним, недавно в Терновском районе умер последний ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Иван Половинкин. Но его дело осталось в надежных руках. Земляки Ивана Харитоновича продолжают давить нацистскую гадину на Украине.