Коронавирус в Воронежской области на утро 25 февраля: заболели 338 человек, никто не умер

Пока число госпитализируемых больных коронавирусом невелико. Фото: Иван МАКЕЕВ

Немного снизилась суточная заболеваемость коронавирусом. По данным федерального штаба по борьбе с этой заразой, на утро субботы, 25 февраля, захворали от этой напасти еще 338 жителей Воронежской области, из них в больницы попали 20 человек. При этом на начало дня 24 февраля, их было немного больше – 341. Всего же за время пандемии коронавирусом заразились уже 479 278 жителей Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер от ковидных осложнений. Не было смертельных случаев и на утро 24 февраля. Умерших от коронавируса в Воронежской области осталось 8 620.

Закрыл ковидный больничный еще 201 наш земляк. На утро 24 февраля победивших коронавирус было больше – 209. Всего за время пандемии от этой опасной болезни избавились 466 564 жителя Воронежской области.