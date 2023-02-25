В Воронежской области женщина на «ВАЗ-21150» врезалась в «Ладу-Гранту» и погибла

У «ВАЗ-21150» снесло крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 24 февраля, трагедией завершилось ДТП в Аннинском районе. Около пяти часов вечера на 306 километре дороги Курск-Саратов 43-летняя жительница Воронежа, рулившая «ВАЗ-21150», не справилась с управлением и сначала вылетела на обочину, а потом на встречную полосу. Там она врезалась в «Ладу-Гранту». Ею рулила 45-летняя жительница Воронежа. «ВАЗу-21150» снесло крышу, у «Ладу-Гранты» мало что осталось от капота.

У «Лады-Гранты» раскурочен капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Предполагаемая виновница аварии от полученных травм умерла до приезда скорой. В «Ладе-Гранте» получили тяжелые травмы женщина-водитель и ехавший с ней 15-летний подросток. Обоих отвезли в больницу.

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 24 февраля около 00.20 в Воронеже на улице Степана Разина водитель «Киа-Рио» врезался в «БМВ». В немецкой иномарке получили травмы 24-летняя женщина-водитель и ее 41-летняя пассажирка. Обеих на скорой отвезли в больницу.