В Воронежской области на пожаре в жилом доме погиб мужчина

Пожар в селе Петропавловка Острогожского района потушили через 42 минуты после вызова. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Ночью и утром в субботу, 25 февраля, два пожара случилось в Острогожском районе. Один из них закончился трагедией.

В селе Петропавловска Острогожского района на улице Свободы около 6.30 вспыхнул жилой дом. На место ЧП примчались три пожарные машины с 12 сотрудниками МЧС. Они потушили пожар в 7.12. Однако к тому времени дом 9х11 метров уже был поврежден огнем по всей площади, рухнула крыша. На пепелище обнаружили тело 60-летнего хозяина. Причину его смерти, а также почему возник пожар, сейчас выясняют.

А в 4.05 в Острогожске на улице 50 лет Октября загорелся жилой дом 8х10 м. На место ЧП выезжала одна пожарная машина с четырьмя сотрудниками МЧС. Они потушили огонь в 4.15. Пламя повредило стену на площади 3 квадратных метра. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.