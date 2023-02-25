В центре Воронежа водитель «Киа» врезался в «БМВ»: ранены две женщины

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 24 февраля, в 00.20 случилась авария в Центральном районе Воронежа, у дома № 1 на улице Степана Разина. 21-летний житель Ростовской области, руливший «Киа-Рио», потерял контроль над машиной и врезался в «БМВ».

Молодой человек в ДТП серьезно не пострадал. А вот управлявшая «БМВ» 24-летняя жительница Центрального района Воронежа и ее 41-летняя пассажирка, также живущая в столице Черноземья, получили тяжелые травмы. Их на скорой отвезли в больницу.

«БМВ» вылетела на обочину… Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

… а «Киа-Рио» - на середину дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 24 февраля в Воронежской области случилось 73 ДТП, из них 49 - в Воронеже, 21 – на дорогах в районах и 3 – на федеральных трассах. В четырех авариях один человек погиб, шесть получили травмы. Автоинспекторы задержали 25 пьяных водителей и еще 8 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.