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НовостиОбщество25 февраля 2023 6:54

В Воронежской области осталось 352 ветерана Великой Отечественной войны

А в Рамонском, Верхнехавском и Терновском районах их уже нет
Олег КУЗНЕЦОВ
Самый пожилой ветеран войны в России живет в Воронеже. Ивану Николаевичу Осадчуку 106 лет.

Самый пожилой ветеран войны в России живет в Воронеже. Ивану Николаевичу Осадчуку 106 лет.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронежской области, по данным на понедельник, 20 февраля, живет 352 ветерана Великой Отечественной войны. Информацией поделились в региональном департаменте социальной защиты.

Уже не осталось в живых ветеранов в Рамонском, Верхнехавском и Терновском районах. В последнем 97-летний Иван Половинкин умер совсем недавно – 7 февраля.

Больше всего живет ветеранов в Воронеже и Лискинском районе. В столице Черноземья, пожалуй, самому старому участнику войны в России Ивану Николаевичу Осадчуку уже исполнилось 106 лет.

Напомним, ветеранами считают не только участников боевых действий, но и еще несколько категорий граждан:

работников предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенных на положение лиц, состоящих в рядах Красной армии;

людей, трудившихся на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов;

тружеников тыла, проработавших в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода.