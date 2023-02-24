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НовостиОбщество24 февраля 2023 17:36

В школе в Воронежской области открыли мемориальную доску в память погибшего в зоне СВО бойца

Памятный знак появился в селе в Воробьевском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото из соцсетей администрации Воробьевского района

фото из соцсетей администрации Воробьевского района

22 февраля в селе Никольское-1 Воробьевского района на здании местной школы открыли мемориальную доску герою. Увековечили память выпускника - рядового Юрия Ивлева, который погиб в сентябре 2022 года в зоне специальной военной операции. Ему было 23 года.

За проявленный героизм Указом президента РФ Юрий Ивлев посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. А также медалью Суворова - за личное мужество и отвагу.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об открытии в школе Новохоперска мемориальной доски в память погибшего Талеха Махмудова