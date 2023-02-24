В школе в Воронежской области открыли мемориальную доску в память погибшего в зоне СВО бойца

фото из соцсетей администрации Воробьевского района
22 февраля в селе Никольское-1 Воробьевского района на здании местной школы открыли мемориальную доску герою. Увековечили память выпускника - рядового Юрия Ивлева, который погиб в сентябре 2022 года в зоне специальной военной операции. Ему было 23 года.
За проявленный героизм Указом президента РФ Юрий Ивлев посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. А также медалью Суворова - за личное мужество и отвагу.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал об открытии в школе Новохоперска мемориальной доски в память погибшего Талеха Махмудова