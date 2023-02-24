Молодой пианист сыграет воронежцам произведения Чайковского и Рахманинова

Афиша ВКЗ

4 мая в ВКЗ воронежцы услышат молодое дарование – игру 22-летнего пианиста Тимофея Владимирова.

Тимофей Владимиров в 2012-м стал стипендиатом международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, он лауреат Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева (2017 - Гран-при и премия Национального филармонического оркестра России), международного конкурса юных пианистов Astana Piano Passion (Астана, 2017 - III премия), международного конкурса пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» (2018 - I премия), международного конкурса Piano Campus (Понтуаз, Франция, 2020 - I премия и семь спецпризов). Сейчас он продолжает обучение в Московской консерватории. Исполнитель выступал с Национальным филармоническим оркестром России, симфоническим оркестром России имени Светланова, камерным оркестром «Виртуозы Москвы», Московским камерным оркестром Musica Viva, симфоническим оркестром Московской филармонии и другими коллективами.

В рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает» Тимофей Владимиров сыграет с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала. В программе Серенада для струнных до мажор, ор.48 Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром №3 Рахманинова. Начало в 19.00, 6+.

Весной ВКЗ запланировал множество других концертов. 20 марта в проекте абонемента №2 «Классика и не только» Игорь Андросов (фортепиано) и Анастасия Тимошенко (скрипка) сыграют с оркестром ВКЗ Дворжака, Чайковского и Мендельсона. 8 апреля в рамках этого же абонемента Дарья Филиппенко (альт) сыграет с музыкантами оркестра ВКЗ Бартока, Энеску и Шнитке. 24 апреля скрипачка Яна Мирошникова исполнит произведения Пьяццоллы и Вивальди. 25 апреля Ника Рябчиненко (арфа), Евгения Грибанова (кельтская арфа), Никита Шишкин (виолончель, контрабас) сыграют классические произведения Чайковского, Шопена, Баха, а также страстную музыку Пьяццоллы. А 17 мая в рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает» пианист Даниил Саямов исполнит произведения Бородина и Рахманинова.