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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 15:43

Рецидивист обустроил в своем доме под Воронежем наркопритон

Почти год мужчина предоставлял помещение наркоманам
Ярослав ИВАНОВ

Житель Верхнемамонского района устроил дома наркопритон. Оперативники выяснили, что 34-летний мужчина, ранее судимый, почти год - с мая 2022-го года по январь 2023-го неоднократно предоставлял помещение в своем частном доме в Нижнем Мамоне посторонним лицам для потребления запрещенных препаратов.

- В ходе обыска в доме сотрудники полиции обнаружили предметы для употребления наркотических средств. На подозреваемого возбудили уголовное дело за организацию притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.