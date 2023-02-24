Рецидивист обустроил в своем доме под Воронежем наркопритон

Житель Верхнемамонского района устроил дома наркопритон. Оперативники выяснили, что 34-летний мужчина, ранее судимый, почти год - с мая 2022-го года по январь 2023-го неоднократно предоставлял помещение в своем частном доме в Нижнем Мамоне посторонним лицам для потребления запрещенных препаратов.

- В ходе обыска в доме сотрудники полиции обнаружили предметы для употребления наркотических средств. На подозреваемого возбудили уголовное дело за организацию притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.