В Воронеже иномарка влетела в остановку

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Вечером 23 февраля около 19.05 в Воронеже «Форд» влетел в остановку «Поликлиника № 4» на улице Лизюкова. Кадры с места ДТП появились в городских пабликах. По заявлениям очевидцев, в аварии участвовали две иномарки: якобы водитель «Форда» выехал на зеленый сигнал светофора, а в него влетела «Шкода», которая следовала на красный, после чего «Форд» отбросило в остановочный павильон. На место выезжал расчет СПСЧ. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

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