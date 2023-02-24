Жительница Воронежа перечислила аферистам 790 тыс рублей, надеясь обезопасить сбережения

За 23 февраля в полицию с заявлениями на действия дистанционных мошенников обратились 10 жителей Воронежской области. В общей сложности жертвы аферистов лишились около 1,2 млн рублей.

38-летнюю жительницу Воронежа обманули 22 февраля. Ей на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. И напугал, что с ее счета происходят несанкционированные списания средств. Женщина поверила на слово звонившему, и по его указке "обезопасила" накопления, оформив кредит и отправив все деньги - 790 000 рублей - на расчетные счета мошенников. После этого звонить женщине перестали.