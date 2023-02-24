На трассе под Воронежем 18 пассажиров застряли в сломавшемся автобусе

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Сотрудники ГИБДД помогли 18 пассажирам сломавшегося автобуса добраться домой.

Сообщение о неисправности рейсового «Неоплана-122» поступило в дежурную часть батальона ДПС ГУ МВД России по Воронежской области ночью 23 февраля. Автоинспекторы обнаружили автобус на 687-м километре автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе. Водитель вез 18 пассажиров по маршруту "Москва - Ростов-на-Дону".

Полицейские вместе с шофером установили причину поломки - оказался неисправен двигатель внутреннего сгорания. Сотрудники полиции пересадили пассажиров в попутный автобус, водитель которого согласился доставить их к месту назначения. А потом помогли с эвакуацией неисправного автобуса к безопасному месту стоянки.