В школе под Воронежем открыли мемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО выпускнике

скриншот из сосцетей Виктора Королева

На днях в Новохоперске открыли мемориальную доску земляку, погибшему при выполнении воинского долга в зоне СВО. Мраморный знак в память Талеха Махмудова появился на гимназии №1. Военному было 34 года.

Талех родился в Азербайджане, а Новохоперской гимназии учился в 10-11 классах. Как отметили в учебном заведении, он был талантлив во всем: в учебе, творчестве, спортивной жизни.

- Этот молодой, но такой отважный и крепкий духом парень и в службе в рядах российской армии показал наивысший пилотаж профессионализма. В ноябре 2021 года он был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии», в марте 2022 года - медалью «За отвагу», Указом Президента Ф Талех Тагирович награжден Орденом Мужества посмертно, - сообщил в соцсетях глава администрации Новохоперского района Виктор Королев. - Он наша общая гордость и наша общая боль утраты! Но люди живы, пока живет память о них в наших сердцах. Вот и Талех обрёл в наших сердцах бессмертие!

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о гибели в зоне СВО стрелка из Грибановки Николая Ефанова